وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ«الشروق»: الاقتصاد في فلسطين يحتاج لوقفة عربية ودولية

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إن الاقتصاد في فلسطين يحتاج لوقفة عربية ودولية، مشيرا إلى أهمية منتدى الأعمال الفلسطيني الأوروبي المقرر عقده في أكتوبر المقبل في مدينة بيت لحم؛ لتشجيع الاستثمار في فلسطين.

وأوضح العسيلي في تصريح لـ"الشروق" أن الملفات التي تمت مناقشتها خلال أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية التحضيرية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والتى جرت على مدار 3 أيام كانت عديدة، وقد تمت المناقشة من قبل المختصين وهناك شبه اجماع عربي على مضمون الملفات من أجل دعم الاقتصاد العربي والتجارة العربية.

وأضاف العسيلي في تصريح لـ"الشروق" أن هناك حرص تام من قبل الدول العربية على دعم الأنظمة الداعمة للاقتصاد العربي والتخلص من أي تبعية.

وتابع أن الاقتصاد في فلسطين يحتاج لوقفة عربية وأخرى دولية، مشيرا إلى حاجة فلسطين للاستثمار.

كما حرص على دعوة الوزراء ورجال الأعمال العرب للمؤتمر المقرر عقده في مدينة بيت لحم في 24 أكتوبر المقبل بمشاركة أوروبية فلسطينية لتشجيع الاستثمار في فلسطين.

وأكد أن الاستثمار في فلسطين يسير وفقا لمنظومة من القوانين والقرارات التي من شأنها حماية جميع المستثمرين.

وثمن وزير الاقتصاد الفلسطيني دور مصر من خلال قيادة مسار المصالحة الوطنية دعما للقضية الفلسطينية، معربا عن تطلعه أن تثمر هذه الجهود بنتائج في القريب العاجل.