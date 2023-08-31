سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقط تليسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا الأمريكية، صورا حديثة مبهرة ولامعة للمجرة الحلزونية "إم 51".

على عكس مجموعة المجرات الحلزونية الغريبة والرائعة ذات الأذرع الحلزونية، حيث تتميز المجرات الحلزونية ذات التصميم الكبير بأذرع حلزونية بارزة ومتطورة مثل المجرة الحلزونية "إم 51".

وتمكن تليسكوب ويب من التقاط صورا حديثة مركبة للمجرة بعد دمج البيانات من كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء "NIRCam" وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة "MIRI".

وتظهر الصور بالنحو الذي تشكلت عليه المجرة، وهو مناطق حمراء داكنة تتبع غبار خيطي دافئ يتخلل وسط المجرة.

وتُظهر المناطق الحمراء الضوء المعاد معالجته من الجزيئات المعقدة التي تتشكل على حبيبات الغبار، بينما تكشف الألوان البرتقالية والأصفر عن مناطق الغاز المتأين بواسطة العناقيد النجمية المتكونة حديثًا.

وتقع المجرة الحلزونية "إم 51" المعروفة أيضًا باسم "إن جي سي 5194" على بعد حوالي 27 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكب "كانيس فيناتشي"، وهي قريبة من جارتها المجرة القزمة "إن جي سي 5195".

الهدف من عمليات رصد المجرات هو اكتشاف ودراسة "الحضانات النجمية" فيها، والتي تقع خارج مجرتنا "درب التبانة".