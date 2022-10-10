عقد لقاء اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين في الأقصر

عقدت هدى المغربي، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة؛ لبحث كل الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حيث أكدت السكرتير العام المساعد للمحافظة ضرورة سرعة الرد على الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في جميع القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشارت المغربي، إلى أنه يتم فحص والرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

وأوضح محمود فاروق، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر ، أنه يمكن لكل المواطنين التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وحضور لقاء اليوم المفتوح