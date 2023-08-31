وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون اليوم تداعيات انقلاب النيجر ودعم أوكرانيا

وصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى مدينة توليدو الإسبانية اليوم الخميس لمناقشة استمرار الدعم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي وتداعيات الانقلاب في النيجر.

ومن المقرر بحث العقوبات المفروضة على المجلس العسكري في النيجر والمنظمات التي تدعمه بعد تحرك من جانب ألمانيا وفرنسا واقتراح من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأعلن الجيش في الجابون أيضا عن انقلاب أمس الأربعاء، مما زاد من حالة عدم اليقين في الاستقرار السياسي في أفريقيا، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم نهجه تجاه منطقة الساحل.

وقبل انعقاد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة مجموعة العشرين في الهند، من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا مع نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا الحملة الدبلوماسية الأوكرانية لإنهاء الغزو الروسي.

ولم توجه الهند الدعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، الأمر الذي يثير قلق أوكرانيا وحلفائها.

وفي قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جزيرة بالي الإندونيسية العام الماضي، كانت أوكرانيا على رأس جدول الأعمال. وشارك زيلينسكي في القمة عبر اتصال بالفيديو وقدم خطته للسلام المكونة من 10 نقاط هناك لأول مرة.

ومن بين أمور أخرى، دعا زيلينسكي روسيا إلى سحب القوات الغازية من أوكرانيا، وإطلاق سراح جميع الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا، وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس بسبب الغزو.