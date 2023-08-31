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أجريت مراسم سحب قرعة دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من البطولة، مساء أمس الأربعاء 30 أغسطس بشكل رسمي.

وأسفرت قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهات نارية تنتظر كبار إنجلترا، حيث سيواجه فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ليستر سيتي على ملعب آنفليد، بينما يواجه مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل على ملعب جيمس بارك، فيما يلاقي مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس.

وينتظر محمد النني مع فريقه أرسنال مواجهة ضد برينتفورد، ويلاقي سام مرسي نجم فريق ابيسويتش تاون نظيره ولفرهامبتون.

وجاءت مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عقب نهاية القرعة كالآتي:

ابيسويتش تاون ضد ولفرهامبتون.

اكستير ضد لوتون تاون.

أستون فيلا ضد إيفرتون.

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

بورنموث ضد ستوك سيتي.

لينكون ضد وست هام يونايتد.

برينتفورد ضد أرسنال.

تشيلسي ضد برايتون.

سولفورد ضد بيرنلي.

فولهام ضد نوريتش سيتي.

ليفربول ضد ليستر سيتي.

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي.