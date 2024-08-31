 فيديو.. القسام تبعث برسالة جديدة للاحتلال: في كل وصول تقتلون وتمزقون - بوابة الشروق
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فيديو.. القسام تبعث برسالة جديدة للاحتلال: في كل وصول تقتلون وتمزقون

هديل هلال
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 9:26 م

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو وجهت فيه رسالة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت القسام في بداية الفيديو تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، والذي قال فيه إن قوات الاحتلال «تستطيع الوصول إلى كل مكان في غزة».

وأضافت تعليقًا على التصريح: «نعم تستطيعون الوصول، في كل وصول تقتلون وتمزقون، أنتم تنزفون ومجرموكم في تناقص».

وعرضت خلال الفيديو لقطات لتصدي عناصرها لقوات الاحتلال، كما نشرت أسماء جنود الاحتلال الذين لقوا حتفهم على يد المقاومة.

 

 

 

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40691، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94060 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 89 مواطنا، وإصابة 205 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.


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