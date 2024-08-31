 بعد التتويج بالكأس.. ثلاثي بيراميدز ينضمون لمنتخباتهم - بوابة الشروق
السبت 31 أغسطس 2024 3:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بعد التتويج بالكأس.. ثلاثي بيراميدز ينضمون لمنتخباتهم

محمد جلال
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 3:29 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 3:29 م

غادر ثلاثي نادي بيراميدز، محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه القاهرة، من أجل الانضمام لمعسكرات منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي الحالي، بعد تتويجهم مع بيراميدز بلقب كأس مصر.

ويشارك محمد الشيبي مع منتخب المغرب في مباراتي الجابون وليسوتو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كما يشارك فيستون ماييلي مع منتخب الكونغو الديموقراطية في مباراتي غينيا وأثيوبيا في تصفيات كأس الأمم.

في حين يشارك بلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو في مباراتي السنغال ومالاوي في تصفيات كأس الأمم، أما الثنائي المحترف وليد الكرتي وفخري لاكاي غادرا إلى المغرب وجنوب أفريقيا لقضاء الإجازة قبل العودة للانتظام في صفوف الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك