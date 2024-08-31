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غادر ثلاثي نادي بيراميدز، محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه القاهرة، من أجل الانضمام لمعسكرات منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي الحالي، بعد تتويجهم مع بيراميدز بلقب كأس مصر.

ويشارك محمد الشيبي مع منتخب المغرب في مباراتي الجابون وليسوتو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كما يشارك فيستون ماييلي مع منتخب الكونغو الديموقراطية في مباراتي غينيا وأثيوبيا في تصفيات كأس الأمم.

في حين يشارك بلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو في مباراتي السنغال ومالاوي في تصفيات كأس الأمم، أما الثنائي المحترف وليد الكرتي وفخري لاكاي غادرا إلى المغرب وجنوب أفريقيا لقضاء الإجازة قبل العودة للانتظام في صفوف الفريق.