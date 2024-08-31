ترامب يواجه دعاوى قضائية من فنانين لاستخدام موسيقى غير مصرح بها

تواجه حملة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات نوفمبر الرئاسية دونالد ترامب، تحديات قانونية من فنانين يطالبون بعدم استخدام موسيقاهم في التجمعات الانتخابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وهدد جاك وايت المغني الرئيسي لفرقة وايت سترايبس، حملة ترامب باتخاذ إجراء قانوني لاستخدام أغنية "جيش الأمم السبعة" في مقطع فيديو يصور ترامب وهو يستقل طائرة، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج، إن التركيز الحالي بين العديد من الفنانين هو على المال وليس على الحرية وأعرب عن ثقته في أن ترامب سيستعيد البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر.

وطالبت مجموعة يونيفرسال ميوزيك وأعضاء مجموعة آبا يوم الخميس، ترامب بالتوقف عن استخدام موسيقى آبا في الحملة الانتخابية.

وانضمت آبا إلى فنانين مثل سيلين ديون وريهانا وبروس سبرينغستين ونيل يونج، في المطالبة بأن يتوقف عن استخدام موسيقاهم في الأماكن العامة.

فيما أعلنت عائلة الموسيقي الأمريكي إسحاق هايز، أنها سترفع دعوى قضائية ضد ترامب وحملته الانتخابية بسبب استخدام إحدى أغاني الفنان في التجمعات الانتخابية دون إذن.