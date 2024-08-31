25 عرضا يشاركون في الدورة 7 بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

تنطلق الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، بداية من 15 سبتمبر المقبل على مسرح النهار بشارع القصر العيني، ويشارك فيه 25 عرضًا مسرحيًّا.

والعروض المشاركة هي: "بلاك" إخراج تغريد عبد الرحمن، و"بيت اللعبة" إخراج محمد فريد، و"العشاء الأخير" إخراج إياد أمين، و"العرض مستمر" إخراج أحمد الرمادي، و"إليستيس" إخراج مارك نبيل، و"طار فوق الجميع" إخراج محمد صقر، و"يوم سعيد جدًا" إخراج عبد الله صابر، و"الشك" إخراج أحمد حتحوت، و"الزواحف" إخراج محمد شحاتة، و"سقوط حر" إخراج محمد فرج الخشاب، و"إيه كلاس" إخراج محمود سليمان، و"الزائر" إخراج جاسمن أحمد، و"مغلق للتحسينات" إخراج أنس سمير، و"ابن الشدة" إخراج أحمد عبدالجواد، و"بنت القمر" إخراج إسراء أحمد، و"الشقة" إخراج يوركا، و"السر" إخراج محمد عبدالوارث، و"11:11" إخراج محمد علاء، و"الناس اللي في الثالث" إخراج علاء الوكيل، و"12:12" إخراج يوسف الأسدي، و"آل ويلر" إخراج أمنية حسن، و"رغبة تحت شجرة الدردار" مارتينا عادل، و"كارمن" عمر محمد الحسيني، و"مسرح الحياة" بدر الأحمدي، و"غرباء تمامًا" مينا نبيل.

ورئيس المهرجان نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيوني ونائب مدير المهرجان منه بدر تيسير، ويدير مسرح النهار المهندس وائل عبد الله عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.