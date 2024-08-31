ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 10 آلاف و300 فلسطيني

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس واليوم السبت، 22 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وسيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وقال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة صباح يوم الأربعاء ارتفع إلى 70.

وأضاف أن هذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة في الضّفة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل في السابع من أكتوبر.

ولفت البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.



