مصادر طبية: 48 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على غزة

أفادت مصادر طبية لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، بأن 48 شخصا استشهدوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع ما تسميه عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة في جنين، في حين استشهد العشرات بغارات متفرقة على القطاع.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بتواصل الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لحي الدمج ومخيم جنين.

وأوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن القيادة الوسطى الإسرائيلية تحذر من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار، كما تحذر من أن اتساع القتال في الضفة سيضع عبئا على قوات الجيش.