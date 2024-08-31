جيش الاحتلال: السماح بدخول المصلين اليهود فقط إلى الحرم الإبراهيمي بالخليل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قواته أغلقت الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في أعقاب الهجوم المزدوج الذي وقع أمس في عتصيون.

وأضاف في بلاغ عسكري، اليوم السبت، أنه سيتم السماح بدخول المصلين اليهود فقط إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأشار إلى أن منفذي الهجوم المزدوج في عتصيون خططا لتفجير سيارتين بشكل متزامن في موقعين، لافتا إلى أن هويتي منفذي هجومي غوش عتصيون وانتماءاتهما التنظيمية لا تزال قيد التحقيق.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 ضباط بينهم قائد لواء، جراء محاولة تفجير سيارة مفخخة مفرق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع هجوم في مستوطنة كرمي تسور القريبة.

وقال الجيش في بيان صباح السبت، إنه في الساعات القليلة الماضية، واصلت العديد من القوات الأمنية تفتيش مستوطنة كرمي تسور من أجل استبعاد الاشتباه بوجود مسلحين إضافيين هناك.

وأضاف أن التحقيق في حادث السيارة المفخخة في محطة الوقود عند مفترق غوش عتصيون (يضم 29 مستوطنة) يكشف أنه كان محاولة هجوم باستخدام سيارة مفخخة، فيما قضى مسلحون هناك على منفذ الهجوم.

وأشار إلى إصابة قائد لواء عتصيون بجروح طفيفة وإصابة ضابطين آخرين بجروح متوسطة، في تبادل لإطلاق النار مع منفذ الهجوم الذي ترجل من السيارة بعد اشتعال النيران فيها.

وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي، في الحادث الآخر، دخل فلسطيني إلى مستوطنة كرمي تسور، وبدأت دورية أمنية مطاردته واصطدمت بسيارته ثم ترجلت القوة من السيارة وقتلته، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أنه خلال تبادل إطلاق النار انفجرت قنبلة كانت في سيارة منفذ الهجوم.

ومساء الجمعة، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى إصابة 4 مستوطنين في الهجومين، قبل أن يعلن جيش الاحتلال إصابة 3 ضباط.