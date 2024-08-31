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قتل شخصان وأصيب العشرات، جراء انهيار سقف كنيسة كاثوليكية في منطقة ريسيفي بشمال شرق البرازيل، حسبما أعلنت السلطات.

وكتب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منصة إكس: «بحزن شديد علمت بوفاة شخصين وإصابة العشرات، بعضهم في حال حرجة... في المنطقة الشمالية من ريسيفي»، مبديا أسفه لهذه المأساة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وانهار المبنى بعد ظهر الجمعة، بينما كان المصلون يوزعون سلالا غذائية على سكان ريسيفي، وفق موقع «جي 1» الإخباري.

وأصيب 22 شخصا بجروح حسب وسائل إعلام محلية.

في مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي بدا سقف الكنيسة المصنوع من المعدن منهارا وظهر أشخاص ممددون أرضا.

وأعلن رئيس بلدية ريسيفي جواو كامبوس الحداد ثلاثة أيام في المنطقة.

وأوضح أن السلطات تحقق في ما إذا كانت الكارثة ناجمة من تركيب ألواح شمسية على سطح الكنيسة في الآونة الأخيرة، أو من مشكلة في هيكلها.