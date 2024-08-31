محافظ الغربية يبحث مع رئيس قطاع الطب العلاجي تقديم أفضل الخدمات الطبيبة للمواطنين

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

ورحب المحافظ، في بداية اللقاء، برئيس قطاع الطب العلاجي والفريق المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة التي تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية ووزارة الصحة بتطوير المنظومة الطبية بالغربية، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لأهالي عروس الدلتا.

واستعرض المحافظ، الوضع الصحي الحالي بمحافظة الغربية، ومناقشة خطة العمل وتقارير المرور الإشرافية من قطاع الطب العلاجي بالوزارة، على المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وعرض الإيجابيات والسلبيات، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية علاجية للمرضى بمستشفيات الغربية.

وأكد المحافظ، أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتكثيف البرامج التدريبية، والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العمل لكل العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الغربية عروس الدلتا، مشددًا على أهمية تطبيق الأساليب الحديثة، والمعايير الدولية لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمرضي بالمحافظة.

من جانبه أثني رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، على أعمال التطوير التي شهدتها العديد من مستشفيات الغربية وأقسامها الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارات تهدف إلى تحسين الأداء الإشرافي، وتحسين مستوى أداء الخدمة الطبية، من خلال المرور على مختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، للوقوف على أي سلبيات من شأنها تحسين الجانب الفني والإداري في أداء العاملين، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه انتظام سير العمل، ومعالجة أي قصور في أداء الخدمة الطبية.

وأشاد رئيس القطاع بالخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات، والتي شاهدها خلال جولة اليوم، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم للمستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. بدوره أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن وزارة الصحة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيراً على المرضى المترددين على المستشفيات، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن مديرية الصحة بالغربية تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

يذكر أن رئيس القطاع والوفد المرافق له أجروا جولة ميدانية لتفقد المستشفيات بالغربية، تضمنت مستشفى زفتى العام، ووحدة الغسيل الكلوي بنهطاي، مستشفى السنطة المركزي، ومشروع إنشاء مستشفى السنطة الجديد، ومشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد، مستشفى حميات المحلة، ومستشفى صدر المحلة، مستشفى المحلة العام.