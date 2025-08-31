أردوغان: سنواصل العمل مع باكستان في مواجهة الإبادة الإسرائيلية بغزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل العمل بالتنسيق مع باكستان في مواجهة "سعي إسرائيل لتوسيع سياسات الإبادة الجماعية بغزة.

جاء ذلك خلال لقاء أردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون المقامة يومي الأحد والاثنين في مدينة تيانجين شرقي الصين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ونقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وذكر البيان أن "الرئيس أردوغان بحث مع شريف العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية خلال لقائهما بمدينة تيانجين".

ولفت الرئيس أردوغان خلال اللقاء إلى أن "تركيا وباكستان تسعيان لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، وخاصة التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والأمن".

وأعرب أردوغان عن ارتياحه "لتعزيز علاقات باكستان مع جمهورية شمال قبرص التركية"، وعن تقدير أنقرة "للتضامن الذي تبديه إسلام أباد مع قبرص التركية في هذا الإطار".

وفيما يتعلق بغزة، أشار الرئيس التركي إلى أن "إسرائيل تسعى لتوسيع سياسة الإبادة في غزة"، منوها إلى أن "تركيا وباكستان تتبنيان الموقف نفسه في الوقوف ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة".

وأكد أردوغان أن "تركيا ستواصل العمل بالتنسيق مع باكستان في مواجهة سعي إسرائيل لتوسيع سياسات الإبادة بغزة".

على صعيد أخر، شدد أردوغان على أن وحدة الأراضي السورية "لا غنى عنها" بالنسبة لتركيا، وأن أنقرة "تقف ضد أي عمل يهدف إلى خلق الفوضى بسوريا".