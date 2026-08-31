رئيس نادي المنصورة: لا أعلم لمصلحة من يتم القضاء على الفرق الشعبية

أعرب محمد بسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة عن غضبه تجاه القرارات التي أصدرتها لجنة المسابقات بدوري المحترفين

عوقب نادي المنثورة بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق، بالإضافة إلى اعتباره خاسراً بنتيجة 0-2 بعد انسحابه من مباراة فاركو بالجولة الثانية من دوري المحترفين.

صرح بسيوني عبر قناة ten "قرارات لجنة المسابقات صادمة، وتعرضنا لظلم تحكيمي شديد خلال المباراة الماضية أمام فاركو، وكذلك في المباراة الأولى أمام بلدية المحلة".

أضاف "الأخطاء التحكيمية في دوري المحترفين كارثية منذ الموسم الماضي، ولا أعلم لمصلحة من، يتم القضاء على الأندية الشعبية".

وتابع "الأندية الشعبية حالياً في طي النسيان، ويتم المتاجرة بها إعلامياً، ومع الوقت ستختفي تدريجياً، والتظلمات التي تتقدم بها الأندية ضد التحكيم لا جدوى منها ، ولن تفيد النادي بأي شيء".

وتساءل في ختام تصريحاته "فما الفائدة من إيقاف حكم أو منعه من إدارة مباريات أي فريق، نحن نريد فقط تطبيق العدالة والحصول على حقوقنا".