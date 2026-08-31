الأهلي يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب

أحيا الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك، ذكرى رحيل نجمه الشاب محمد عبد الوهاب، والذي ودع عالمنا بشكل مفاجئ قبل 20 عاماً في مثل هذا اليوم، 31 أغسطس 2006، وكتب حساب الأهلي "‏محمد عبد الوهاب .. ستبقى دائمًا في قلوبنا".

وفي مثل هذا اليوم قبل 20 عامًا، ودع محمد عبد الوهاب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عالم كرة القدم بشكل مأساوي، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال المران الصباحي للفريق على ملعب مختار التتش، ليرحل عن عمر لم يتجاوز 22 عامًا، في واحدة من أكثر الوقائع المؤثرة في تاريخ الكرة المصرية.

ورغم رحيله في سن مبكرة وقبل إتمام عامه الثالث والعشرين، استطاع محمد عبد الوهاب خلال مسيرته القصيرة أن يترك بصمة مميزة مع الأهلي ومنتخب مصر، بعدما توج بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

ونجح عبد الوهاب مع الأهلي في التتويج ببطولة الدوري المصري مرتين، وكأس مصر عام 2006، وكأس السوبر المصري عام 2005، إلى جانب دوري أبطال أفريقيا عامي 2005 و2006، وكأس السوبر الأفريقي عام 2006.

كما شارك الراحل مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005، وخاض بقميص الفريق 42 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.