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بحث رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، الاثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقر إقامة بري، الذي يجري زيارة غير معلنة المدة إلى قطر، وفق بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء "المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأوضحت أن اللقاء حضره عدد من كبار الضباط والمسئولين من الجانبين.

وسبق أن غادر بري العاصمة مقديشو في 26 أغسطس الجاري، متوجها إلى قطر في زيارة رسمية غير معلنة المدة، تلبية لدعوة من الحكومة القطرية، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

وذكرت الوكالة حينها أن الزيارة تأتي في إطار مساعي الحكومة الصومالية لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية الاجتماعية، فضلا عن توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية.

وأضافت أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات واجتماعات مع مسؤولين قطريين لبحث سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، دون تحديد مدتها.