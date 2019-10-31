«فورد» تتوصل إلى اتفاق أولي مع عمالها بشأن عقد العمل الجديد

أعلنت نقابة عمال شركة "فورد موتور" ثاني أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء التوصل إلى اتفاق بشأن عقد العمل الجماعي الجديد مع الشركة.

يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين النقابة وإدارة الشركة وبعد إضراب استمر حوالي 40 يوما في منافستها "جنرال موتورز" بسبب الخلاف على شروط العقد، في حين تواصل نقابة عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة "يونايتد أوتو ووركرز" (يو.أيه.دبليو) التفاوض مع ثالث الشركات الأمريكية "فيات كرايسلر".

وبحسب نقابة "يو.أيه.دبليو" فإن العقد الذي تم التوصل إليه مع "فورد" يحقق للعمال زيادة في الأجور والمزايا الأخرى.

وقال روي جامبل نائب رئيس النقابة في بيان إنه لن يعلن تفاصيل الاتفاق حتى تتم مراجعته لكن من المعتقد أنه سيكون مماثلا لاتفاقية العقد التي تم التوصل إليها مؤخرا مع "جنرال موتورز" أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتولى المجلس الوطني لعمال فورد مراجعة بنود العقد، وفي حالة إقراره سيتم طرحه على عمال الشركة للتصويت عليه بشكل نهائي.