داليا مصطفى: سعيدة جدا بمسلسل «حواديت الشانزليزيه»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها الكبيرة بمسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه"، والمقرر عرضه بداية من يوم 10 نوفمبر على قناة "On E".

ونشرت داليا بوستر المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "حواديت الشانزليزيه، أنا مبسوطة أوي أوي، وسعيدة جدًا بالمسلسل ده".

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

المسلسل من بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولي.