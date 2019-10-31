الكويت تنضم إلى الدول الخليجية في خفض الفائدة

انضم البنك المركزي الكويتي إلى باقي دول الخليج في خفض أسعار الفائدة، حيث قرر أمس الأربعاء، خفض الفائدة لأول مرة منذ بداية العام الحالي، في أعقاب خفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي للفائدة الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الكويتي خفضت أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2012، بعد أن انشقت عن باقي البنوك المركزية الخليجية، عندما خفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة ثلاث مرات منذ يوليو الماضي، مضيفة أن البنوك المركزية الخليجية تربط أسعار الفائدة لديها بتحركات أسعار الفائدة الأمريكية للمحافظة على العلاقة بين عملاتها والدولار.

في الوقت نفسه، فإن الكويت يتحكم في قيمة الدينار الكويتي في مواجهة سلة عملات غير معلنة بما يتيح لها قدرا أكبر من المرونة في إدارة أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي الكويتي أسعار الفائدة اليوم من 3% إلى 75ر2%، في حين خفضت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 25ر2% و75ر1%. كما خفضت الإمارات العربية المتحدة والبحرين الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية.

يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ يوليو الماضي، لتتراوح بين 5ر1% و75ر1%.

كان المحللون والمستثمرون يتوقعون هذا القرار من مجلس الاحتياط على نطاق واسع.

وأشارت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط إلى التطورات الاقتصادية العالمية وضعف ضغوط التضخم كمبررات لمرونة السياسة النقدية.

وألمحت اللجنة إلى إرجاء الخفض الرابع للفائدة من خلال حذف عبارة "التصرف بالطريقة المناسبة للمحافظة على النمو" التي كانت موجودة في بيانات المجلس المتتالية منذ يونيو الماضي.