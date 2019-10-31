مصر تشارك في اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين بأديس ابابا

تشارك الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، على رأس وفد يمثل مصر في اجتماع على المستوى الوزاري في أديس أبابا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، المنعقدة بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية في الفترة من 28 أكتوبر الجاري وحتى أول نوفمبر المقبل.

وقالت الدكتورة مايا مرسي - في تصريح اليوم الخميس - إن الاجتماع يعقد بعنوان "الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاستعراض الأفريقي للذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين (استعراض بكين +25)" وتحت شعار "أعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو".

وأضافت أن الهدف العام للدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة بشأن بكين +25، يتمثل في استعراض والاحتفال بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في أفريقيا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تنفيذ المواثيق العالمية والقارية، مثل إعلان منهاج عمل بيجين، وعقد المرأة الأفريقية، وصندوق المرأة الأفريقية، بجانب اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة لتسريع التنفيذ.

وأشارت إلى أن وفد مصر كان قد شارك خلال الأيام الثلاثة الماضية، في اجتماع الخبراء للدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات كان من أبرزها إعداد مسودة إعلان سياسي حول الاحتفال بمرور 25 عاماً على إعلان منهاج عمل بكين، على أن يتم الاتفاق على إصداره وعرضه على الاجتماع الوزاري.

وأوضحت مايا مرسي، أنه تم كذلك استعراض التقدم المحرز في مجال النهوض وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أفريقيا، وذلك وفقاً للتقارير المقدمة من الدول الأفريقية حول إعلان المساواة بين الجنسين في أفريقيا، ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع على المستوى الوزاري اعتماد ما تمت مناقشته خلال اجتماع الخبراء.

يذكر أن مشاركة مصر في اللجنة الفنية تأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فضلا عن أنه يشارك في أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ممثلون لـ 49 دولة أفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية (الكوميسا - إيفاد)، بجانب البرلمان الأفريقي ومنظمة المرأة الأفريقية ومركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم النساء والفتيات في أفريقيا، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشباب وحقوق المرأة، والمنظمات النسائية الشعبية والقادة التقليديون، ورجال الدين، وعدد من الشخصيات النسائية الأفريقية المشاركة في مؤتمر بكين عام 1995.