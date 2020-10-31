صلاح يهدي ليفربول التعادل أمام وست هام قبل نهاية الشوط الأول

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أهدى محمد صلاح نجم ليفربول، التعادل لفريقه أمام وست هام يونايتد، في المباراة المُقامة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقدم وست هام في نتيجة المباراة عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة 10 بعدما استغل خطأ جو جوميز مدافع الليفر.

ولكن استطاع محمد صلاح التحصل على ركلة جزاء وتقدم لتنفيذها في الدقيقة 42 ونجح في تسجيلها في شباك فابينسكي ليخطف التعادل لفريقه قبل انتهاء الشوط الأول.

ووصل صلاح لهدفه السابع في الدوري الإنجليزي، وعلى بعد هدف وحيد من سون هيونج مين لاعب توتنهام والمتصدر لجدول ترتيب الدوري.