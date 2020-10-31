مصرع طفل دهسا تحت عجلات جرار بمركز المنيا

لقي طفل عمره 6 سنوات، بقرية ههيا، مصرعه دهسًا تحت عجلات جرار، تابع للوحدة المحلية لمركز المنيا، أثناء لهوه بالشارع.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغاً من عمليات النجدة، بوقوع حادث مصرع طفل أسفل عجلات جرار، ينزح خزانات الصرف الصحي بقرية ههيا.

وعلي الفور انتقل الي مكان البلاغ، رجال البحث الجنائي، والإسعاف، وتبين من التحريات مصرع الطفل، ع - خ - ح، 6 سنوات، أثناء لهوه بالشارع، وتصادف مرور الجرار.

وتم استدعاء الأدلة الجنائية لمعرفة كيفية دهس الطفل، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

