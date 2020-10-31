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مقتل صحفي تلفزيوني شمالي المكسيك

د ب أ
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:04 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:04 ص

لقي صحفي تلفزيوني حتفه شمالي المكسيك، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة.

وفتح مهاجمون النار على سيارة أرتورو ألبا ميدينا الصحفي في القناة السادسة في مدينة سيوداد خواريز أثناء مغادرته استوديو القناة.

وأصيب ألبا ميدينا بـ 11 رصاصة.

وأعربت حكومة ولاية تشيهواهوا عن أسفها في بيان وقدمت تعازيها لأسرة ألبا ميدينا.

يذكر أن ألبا ميدينا هو سادس صحفي يقتل في المكسيك هذا العام، بحسب مراسلون بلا حدود.

وتعد المكسيك من أخطر دول العالم على وسائل الإعلام.

ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قتل أكثر من 160 صحفيا، منذ عام 2000 .

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