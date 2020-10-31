جهود أمنية لضبط متهم بقتل طفل سوداني في أكتوبر

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من تحرياتها لضبط المتهم بقتل طفل سوداني بمدينة ٦ أكتوبر بسبب خلافات مالية مع والدة وفر هاربا.



وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامه لمباحث الجيزة، أن الطفل يدعي "محمد ح ع" سوداني الجنسية، و يبلغ من العمر 13 عاما، سدد له من متهم يدعي "ع ا ٥٤ عاما" خمسيني عدة طعنات داخل مسكنه بمنطقة مساكن عثمان بطريق الواحات ما تسبب في وفاته بالحال.



وأضافت التحقيقات أن القاتل كان علي خلافات مالية مع والد الطفل القتيل وأثناء توجه المتهم إلي منزل والد الطفل لم يجد الأخير، فانهال علي الأخير بالسباب وتطور الأمر بطعنه بسكين عدة طعنات وفر هاربا.



وأمرت النيابة بضبط وإحضار القاتل واستجواب والد الطفل وشهود العيان حول الواقعة.