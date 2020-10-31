العراق يعيد فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد إغلاق لأكثر من عام

أعادت السلطات العراقية، اليوم السبت، افتتاح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة المركبات بعد إغلاق دام أكثر من عام، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية للمطالبة بإجراء إصلاحات في العملية السياسية وحل أزمة البطالة.

وذكرت مصادر أمنية وشهود، أنه تم إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام مرور السيارات بشكل طبيعي لأول مرة منذ أكتوبر 2019 بعد أن كان قد أعيد فتح نفق التحرير ورفع الكتل الأسمنتية بعد انسحاب أعداد كبيرة من المتظاهرين.

وأوضحت المصادر أن الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر فجر اليوم بإعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة سير العجلات، مشيرة إلى أن عددا من سيارات رفع القمامة انتشرت فيما تم رفع العشرات من خيم الاعتصام.

وقالت المصادر إن ذلك يفسح المجال أمام الحكومة لإتمام عملية الإصلاحات وأبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وإبعاد الأطراف التي تتعمد الاحتكاك بالقوات الأمنية مما يفقد المظاهرات سلميتها ومطالبها المشروعة بشكل سلمي.

وذكرت المصادر أن عددا من خيم الاعتصام مازالت عند أرصفة ساحة التحرير وبشكل لايؤثر على حركة المركبات، حيث شوهد تواجد عدد من المتظاهرين بداخلها فيما أعيدت الحياة للمحال التجارية في المنطقة المحيطة بالساحة.