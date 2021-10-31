الصحفيين: الانتهاء من تطوير الواجهة الرئيسية لمبنى النقابة خلال 6 أشهر

قال سكرتير عام نقابة الصحفيين محمد شبانة، إنه فى إطار تطوير الواجهة الرئيسية لمبنى نقابة الصحفيين، فقد بدأ العمل على قدم وساق للانتهاء من الواجهة بالشكل اللائق بنقابة الصحفيين وتحت إشراف هندسى من كلية الهندسة جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على أمر الإسناد مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف للانتهاء من هذا العمل فى غضون من 6 إلى 8 أشهر.

وأضاف شبانة، فى بيان له اليوم، أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، إذا كان قد التزم خلال الفترة الماضية بتوجيه المخصصات المالية للخدمات النقابية لأجل تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه منذ تفشى فيروس كورونا وكذلك الالتزام بمخصصات مشروع العلاج والمعاشات والقروض والإعانات والصيانة وتطوير مبنى النقابة داخليا وكل هذه الأمور المهمة.

وتابع: "وذلك مع غلق الواجهة الرئيسية التى كانت تتساقط وتمثل خطورة بالغة على الزملاء والمترددين على النقابة والمارة من أمام المبنى بشارع عبدالخالق ثروت، فنحن قد بدأنا بالفعل وجديا فى العمل بالواجهة الرئيسية للنقابة بعد توافر السيولة المالية المطلوبة لهذا الغرض.