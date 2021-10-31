محافظ كفرالشيخ يهنئ ثاني العالم ببطولة البحر المتوسط للمصارعة باليونان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، البطل الدولي عبد الرحمن محمد عبد السميع لحصوله على الميدالية الفضية في وزن 86 كيلو بالمصارعة الحرة من المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان للمصارعة "ناشئين وشباب"، والمقامة في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالرياضة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا ودعمًا كبيرين للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والعمل على إعدادهم بالشكل الأمثل للمنافسة في مختلف البطولات، إضافة إلى ما يمثلونه من نواة للاعبين الواعدين بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، وخضع اللاعبون لمعسكر تدريبي تجهيزًا لمنافسات البطولة في المصارعة الحرة والروماني، وتم اختيار أفضل العناصر من اللاعبين أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة المصارعة للمنافسة بقوة على ميداليات بطولة اليونان.

وأعرب محروس عن سعادته بفوز البطل محمد عبد السميع بالميدالية الفضية في البطولة، متمنيا دوام التقدم للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، مقدما التهنئة للمشرف العام على المشروع القومي، الدكتور جمال الشهاوي، وللجهاز الإدارى بمركز بيلا.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في "المصارعة، الجودو، التايكوندو، تنس الطاولة، كرة السلة"، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.