 ألمانيا: الأوساط السياسية تركز على أهمية تلقي جرعات تعزيزية لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا: الأوساط السياسية تركز على أهمية تلقي جرعات تعزيزية لمواجهة كورونا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 11:17 ص
دعا ينس شبان، القائم بأعمال وزير الصحة في ألمانيا لحين تشكيل حكومة جديدة، للتركيز على تلقي جرعات تعزيزية من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "هناك بيانات حديثة من اسرائيل تظهر أن تلقي جرعة تعزيزية سوف يصنع فارقا حاسما تماما من أجل كسر الموجة الرابعة".

وتابع شبان: "ولكن في الوقت الحالي لا يكفي معدل سرعة تلقي هذه الجرعات في عيادات ألمانيا. إننا بحاجة لعقد قمة حول الجرعات التعزيزية بين الحكومة الاتحادية والولايات".

يشار إلى أن معدل زيادة عدد متلقي تطعيمات فيروس كورونا المستجد لا يزال بطئيا.

ويُوصى بتلقي هذه الجرعات التعزيزية المعروفة أيضا باسم "اللقاح المعزز" بالنسبة للفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وتسعى الأوساط السياسية حاليا بشكل متعجل لوضع مبادئ لتحفيز مزيد من الأشخاص على تلقي هذه الجرعات.

وكانت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت مؤخرا بشكل قوي من جديد. لذا زاد الإعراب عن مخاوف من مواجهة حالات طوارئ مجددا في المستشفيات.

من جانبها حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها مؤخرا من التراخي في التعامل مع الوباء.

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