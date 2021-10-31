بينيت: نخوض حربا باردة ضد إيران

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على أن إسرائيل لن تدخر جهدا لإبطاء التقدم النووي الإيراني، وقال إننا "نخوض حربا باردة" ضدها.

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول في مقابلة صحفية قبل المغادرة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي: "ليس خفيا على أحد أن إيران تشهد حاليا أكثر مرحلة تقدما من ناحية قدراتها على تخصيب اليورانيوم".

واستطرد بالقول: "إننا نخوض حربا باردة ضد إيران، إذ تموضعت إيران على مدار آخر 30 عاما حولنا بهدف إلهائنا".

وأوضح أنه من خلال الدمج ما بين القدرات العسكرية الملموسة، والضغط الدبلوماسي والاقتصادي، من قبل إسرائيل، والولايات المتحدة وغيرها من الدول العظمى أيضا "ستبطئ إيران وتيرتها ثم ستتوقف".

وشدد :"سنقوم بكل ما هو لازم لتحييد هذا التهديد. وسنمارس كامل قوتنا، وابتكارنا، وتكنولوجيتنا، واقتصادنا ضدهم، في سبيل بلوغ موقع يمكّننا من تحقيق التقدم عليهم بعدة خطوات".