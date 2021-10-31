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وزير الخارجية الصيني: السياسات الأمريكية تسبب صدمات في العلاقات

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
(د ب أ)
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 5:14 م | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 5:14 م
قال وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في روما، إن التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للصين من خلال مشاريع القوانين وقوائم العقوبات المناهضة للصين يعرقل بشكل خطير التبادلات الطبيعية بين البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، عن بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية أن وانج قال إنه يتعين على الجانبين تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين والتجهيز للاستعدادات السياسية للمرحلة التالية من التبادلات.

وقال وانج، إنه يرغب في إطلاق اتصال منتظم مع بلينكن من أجل تبادل وجهات النظر وإدارة الخلافات في الوقت المناسب عندما تظهر المشاكل.

وأشار إلى أن قضية تايوان هي القضية الأكثر حساسية بين الصين والولايات المتحدة، وحث الولايات المتحدة على اتباع سياسة صين واحدة حقيقية.

كما ناقش الجانبان تغير المناخ وإمدادات الطاقة وقضية أفغانستان، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول التحديات العالمية.

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