وزير الاتصالات: الشبكة الوطنية للطوارئ تساهم في وضع خطط استباقية لمنع تكرار الحوادث

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تساهم في تكوين قاعدة بيانات لاستخراج مؤشرات أولية منها.

وأضاف خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن تلك المؤشرات تساهم في تطوير الأداء ووضع خطط استباقية لمنع تكرار الحوادث من أي نوع.

ولفت إلى أن المنظومة مؤمنة بشكل كامل للمحافظة على سرية وخصوصية البيانات التي تخص المواطنين.

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

ويساهم المركز في ضمان جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.