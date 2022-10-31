ارتفاع الناتج الصناعي لليابان بنسبة 8ر9% سنويا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع قيمة الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر9% سنويا.

كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 7% سنويا، بعد نموه بنسبة 8ر5% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر3% شهريا خلال آب/أغسطس الماضي.

كما حدثت الوزارة توقعاتها للناتج الصناعي لليابان خلال العام المالي الحالي ككل وقالت إن هناك مؤشرات على زيادة طفيفة للناتج الصناعي.