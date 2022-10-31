قناة السويس: تخفيضات للسفن الصديقة للبيئة تشجيعا للتحول للغاز الطبيعي أو الهيدروجين

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تعتزم الإعلان خلال مؤتمر المناخ "COP 27"عن منح السفن "الصديقة للبيئة" التي تحولت لاستخدام الهيدروجين أو الغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، حوافز وتخفيضات؛ لتشجيعها ولتشجيع السفن الأخرى للتحويل من الوقود الأحفوري إلى الغاز الطبيعي أو الهيدروجين.



وأضاف رئيس الهيئة- في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين - أن القناة تعتزم تقديم حوافز للسفن "الصديقة للبيئة" ضمن جهودها الداعمة لدعوات المنظمة البحرية الدولية "INO" للحفاظ على البيئة البحرية خالية من الملوثات.



وأشار إلى أنه تماشيا مع سياسة الدولة فإن الهيئة تتخذ خطوات جادة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر، في ضوء استراتيجيتها الطموحة "قناة السويس القناة الخضراء" بحلول عام 2030.



وأوضح الفريق أسامة ربيع أن المنظمة البحرية الدولية ستفرض رسوما وغرامات وعقوبات بدءًا من العام المقبل في حالة تخطي السفن نسبة معينة من الانبعاثات، وهو ما قد يدفع مزيدا من السفن إلى التوجه نحو المصادر النظيفة.



وتابع أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات في هذا الاتجاه، حيث تم استبدال مصادر الطاقة في 16 محطة مراقبة من الوقود العادي إلى مصادر الطاقة المتجددة كالألواح الشمسية والرياح؛ لتقليل الانبعاثات، وكذلك السيارات التي تنقل المرشدين العاملين على خط القناة وتحويلها للغاز الطبيعي؛ لتقليل التلوث.



ولفت إلى أنه يجرٍى الاتفاق مع شركة عالمية؛ لجمع المخلفات من السفن التي تعبر قناة السويس سواء الصلبة أو السائلة لتقليل التلوث، إضافة إلى التعاقد مع لانشات لمكافحة التلوث سواء من السائل مثل الزيوت الناتجة عن مرور المراكب أو أي مخلفات أخرى، وذلك بالتعاون مع وزيرة البيئة.



وأكد رئيس هيئة قناة الويس أنه تم الاتفاق مع المكتب الأمريكي للملاحة؛ لتحويل القاطرات من الوقود العادي إلى الهيدروجين أو الغاز الطبيعي كخطوة لتحويل الأسطول البحري المصري لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة.