العثور على جثة مسن مجهول الهوية في الوراق

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسن مجهول الهوية، بشارع في منطقة الوراق بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بشارع ترعة السواحل في الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة مسن مجهول الهوية لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة التوصل لهوية المتوفي، وكشف ملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.