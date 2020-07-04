طلاب جامعة الأقصر يزورون المعالم الأثرية في القاهرة

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر، زيارة للطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية الذي انعقد بمعهد إعداد القادة بحلوان، إلى متحف الحضارات المصرية وجولة ترفيهية تثقيفية لشارع المعز وخان الخليلي والامام الحسين ضمن فعاليات فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية.

وأوضح الدكتور وائل الصغير، المشرف على الفوج، أن الأسبوع حقق نجاحا باهرا أثبت من خلاله الطلاب أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية، والذي دفع وزارة التعليم العالي، الاستعانة بطلاب الجامعات فى تنظيم فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية الذي نظمته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الدولية الفرانكوفونية.

وأضاف الصغير، أن مشاركة الطلاب يأتي ⁦انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب والتأكيد على أن الاستثمار فى الشباب هو المشروع القومى الأهم، لذا وجب إدماجهم فى العمل العام، والمشاركة الفعالة فى الفاعليات والمؤتمرات، فهم أمل ومستقبل مصر.

يشار إلى أن الفعالية حضرها 23 وزيراً من الدول المختلفة وأعضاء المنظمة من دول أفريقية واوربية وعربية وبعض من السادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة، وتضمنت الفعاليات عقد عدة ورش عمل في مجالات مختلفة والتدريب على استقبال الوفود.