جيش الاحتلال: ارتفاع قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 317

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات هاجمت لمواقع حزب الله اللبناني، مشيرًا إلى أنها مستمرة في الرد بتصميم وإصرار على كل تهديد للقضاء على البنى التحتية للمقاومة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إلى ارتفاع قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 317، لافتًا إلى أن العمل مستمر من أجل إعادة الأسرى إلى منازلهم.

وطلب من الإسرائيليين الاستماع إلى التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، زاعمًا: «نقدم المعلومات الموثوقة للحفاظ على أمن قواتنا وسنبلغ عن كل تحديث».

ولفت إلى أن «منظومات الدفاع لدى إسرائيل متعددة لمواجهة وتصفية العدو»، مُدعيًا: «هو عدو وحشي يستخدم السكان كدروع بشرية، وندعو السكان للتحرك إلى الجنوب».

وادعى مجددًا أن حماس لها مراكز أسفل المستشفيات، معلنًا السيطرة على موقع عسكري للحركة به معدات وأسلحة وبنى تحتية.

وعن الضربات التي شنها الحوثيون اليوم، عقب: «نحن ندافع عن مواطني إسرائيل، وسلاح البحرية يعمل في هذا الصدد بشكل واسع».