الصحة الفلسطينية: نواجه كارثة صحية بسبب تحلل الجثث تحت الأنقاض في غزة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، عن آخر تطورات الأوضاع في القطاع الصحي بغزة، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 22 على التوالي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن فلسطين تواجه كارثة صحية تهدد حياة الفلسطينيين، منوها بانتشار الأوبئة بين النازحين نتيجة وجود الجثث وتحللها تحت الأنقاض بعد قصفها من قبل قوات الاحتلال بشكل متواصل ودون انقطاع.

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة، سيتسبب في كارثة إنسانية لا يمكن احتوائها، مؤكدا أن المستشفيات باتت خاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن قرب نفاد الوقود من المستشفيات في فلسطين.

ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون نازح حتى الآن من شمال القطاع، معقبا: «نريد إنقاذ حياة الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الوحشي الذي يرتكب الجرائم بشكل يومي ضد الفلسطينيين». وأكد أن فلسطين تعاني الآن من شح في المياه، منوها بأنه لا توجد نظافة بالمستوى المطلوب وكذا نظافة بيئية، وأكوام القمامة ملقاة على الأرض.

وأسفرت الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة. وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية. https://www.youtube.com/watch?v=GMgasLn9-W8