نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الحرب الآن لتقييم الوضع الأمني

ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الحرب في تل أبيب لتقييم الوضع الأمني في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام عبرية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده خلال الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان صحفي أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الجنديين ينتميان إلى وحدة الاستطلاع في لواء المُشاة «جيفعاتي»، مشيرا إلى أن جنديين آخرين أُصيبا بجروح خطيرة.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن «قوات المقاومة تعمل على التصدي والدفاع المدروس والمخطط لهجمات العدو في كل المحاور بقطاع غزة». وأضاف في كلمة، مساء الثلاثاء، أن «عناصر المقاومة خاضوا في الأيام الـ3 الماضية مواجهات ضارية واشتباكات مباشرة في كل نقاط المواجهة».

وأكمل: «وبالرغم من التقدم لقوات العدو في مناطق مفتوحة ومحروقة والالتفاف على خطوطنا الدفاعية، فإن مجاهدينا تكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع».

وأشار إلى أن «عناصر المقاومة تمكنت من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو في مختلف نقاط الاشتباك». وذكر أن «سلاح المدفعية يواصل دك قوات العدو المحتشدة والمتوغلة بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية قصيرة المدى».