مشيرة خطاب: نوثق انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين للجوء إلى المحكمة الجنائية

ثمنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رؤية القيادة السياسية الخارجية تجاه ملف القضية الفلسطينية، منوهة أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تعد باتخاذ موقف تجاه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ انتهاك حكومة الاحتلال القانون الدولي في الحراب الواقعة على غزة؛ شهادة هامة للغاية تدعم الموقف العربي.

وأشارت إلى تبدل مواقف بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من الدعم الكامل لسلطات الاحتلال إلى مساندة الموقف الفلسطيني جراء العدوان، معقبة: «هناك تفكير أن نلجأ للمحكمة الجنائية نظرا لانتهاك الدولة القائمة على الاحتلال القانون الدولي الإنساني».

وأوضحت أن اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الإثنين؛ استهدف وضع إطار عمل منظم يستند في المقام الأول إلى رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج منازلهم؛ جريمة يعاقب عليها القانون الدولي لاختراقها اتفاقية جينيف التي تنص على ضمان سلامة المدنيين أثناء النزاعات.

وأشارت إلى رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان من بدء الحرب جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما جرائم التهجير القسري التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية بعد الاستيلاء على أرضه في السابق.