الأونروا: الفلسطينيون في غزة يتعرضون للتهجير والعقاب الجماعي

أبلغ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن يوم الإثنين بأن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يتعرضون للتهجير القسري والعقاب الجماعي.



وقال المفوض العام فيليب لازاريني أيضا إن انقطاع الاتصالات في نهاية الأسبوع أدى إلى تسريع انهيار النظام المدني، وحذر من أنه إذا تفاقم هذا الانهيار فإنه "سيجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل" على الأمم المتحدة مواصلة العمل في غزة، حسبما نقلت "رويترز".

وكان الجيش الإسرائيلي قد جدد الأحد دعواته للفلسطينيين في قطاع غزة للتوجه إلى الجنوب بعيدا عن مركز الحرب على حماس، معتبرا أن ذلك صار الآن أمرا ملحا.

وأفاد الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش "على مدى الأسبوعين الماضيين، كنا ندعو سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى الانتقال جنوبا مؤقتا من أجل سلامتهم الشخصية. نؤكد اليوم أن هذا نداء عاجل".

كذلك أكد هاغاري أن عدد من تأكد احتجازهم رهائن في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر ارتفع إلى 239.