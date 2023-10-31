قال علاء ميهوب مدير الكرة بنادي فيوتشر، إن الفوز على البنك الأهلي جاء في توقيت مهم، بعد الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وتابع ميهوب في تصريحات تليفزيونية: "المنظومة في فيوتشر تسير على الطريق الصحيح، وهدفنا الاستمرار في انطلاقتنا بالدوري، وتحقيق أبعد ما هو من المركز الرابع".

وأضاف : "تحدثت مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، عن ضرورة الفوز أمام البنك الأهلي، ونسيان الهزيمة أمام بيراميدز ولا نرغب في دخول سلسلة النتائج السلبية".

واستطرد: "مواجهة البنك الأهلي كانت عنق الزجاجة، خاصةً أنه لم يحقق أي فوز حتى الآن، وقد يكون انطلاقته على حسابنا، وكان الحديث مع اللاعبين على ضرورة فرض الشخصية داخل الملعب، وأسعدني إصرار اللاعبين على العودة بعد التأخر في النتيجة، رغم الغيابات التي نعاني منها".

وأكمل مدير الكرة بفيوتشر: "تواجدت داخل الأهلي فترات كبيرة وسنوات طويلة، وتعودت على الانتصارات فقط وثقافتي الفوز والتعادل بالنسبة لي خسارة، والأجواء داخل فيوتشر تساعدني على تطبيق السياسة بنجاح".

وبسؤاله عن حقيقة رحيل عمر كمال عن صفوف فيوتشر في يناير، قال: "عقدنا جلسة مع عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق، وأي نادٍ يرغب في التعاقد معه سيكون عن طريق فيوتشر، والعرض المناسب للنادي واللاعب سيتم مناقشته".

وأتم: "بيئة عبدالواحد لا ترغب في الرحيل مجانًا عن النادي، ورغبة اللاعب سوف تحسم وجهته المقبلة، ولكن حتى الآن لم يصل عروضًا رسمية، ومن المنتظر أن تصل خلال الساعات القليلة المقبلة".