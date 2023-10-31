الجيش الروسي يصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرجي زيبينسكي، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، صدت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وقال زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "خلال العمليات القتالية في اتجاه كوبيانسك، تمكنت وحدات المجموعة العسكرية (الغرب) باستخدام نتائج ضربات الطيران ونيران المدفعية من صد 9 هجمات من قبل فرق الهجوم التابعة للفرق الميكانيكية 54 والكتيبة المدرعة 57 في مناطق سينكوفكا وتينكوفكا".



وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الـ4 التي أعلنت روسيا استقلالها، العام الماضي "جمهوريتا دونيتسك، ولوجانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيا، وخيرسون".



وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري.