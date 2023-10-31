الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر في غزة: تواجه كارثة وشيكة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن غزة تواجه "كارثة وشيكة على الصحة العامة"، في ظل زيادة عدد سكانها والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

ووفقا لسكاي نيوز، حذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير من خطر وفاة المدنيين كنتيجة غير مباشرة للقصف الإسرائيلي.

وقال ليندماير للصحفيين: "كارثة وشيكة على الصحة العامة تلوح في الأفق مع النزوح الجماعي والاكتظاظ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 8300 فلسطيني أستشهدوا منذ أن بدأت إسرائيل ضرباتها الجوية على القطاع.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في غزة الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان الناس يلقون حتفهم بسبب مضاعفات أخرى غير تلك الناجمة عن القصف، قال ليندماير: "يموتون بالفعل".

وحذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف مع توفر 5 بالمئة فقط من إمدادات المياه العادية.

وقال: "وبالتالي وفيات الأطفال، وخاصة الرضع، بسبب الجفاف تشكل تهديدا متزايدا"، مضيفا أن الأطفال يصابون بالمرض بسبب شرب المياه المالحة.