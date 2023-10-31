ماني يقود النصر للصعود لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

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تأهل فريق النصر إلى دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه على الاتفاق 1-0 اليوم الثلاثاء في دور الـ16 من البطولة.

واحتاج فريق النصر للعب شوطين إضافيين لحسم تأهله لدور الثمانية، خاصة وأن الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 107.

وشهدت المباراة طرد أندرسون تاليسكا لاعب النصر في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وطرد علي عبد الله هزازي لاعب الاتفاق في الدقيقة 89.

كما تأهل الاتحاد إلى دور الثمانية أيضا، عقب تغلبه على الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عبد الرزاق حمد الله (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و87، والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتأهل الشباب إلى دور الثمانية عقب فوزه على الفتح 2 / 1.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، حيث تقدم الفتح بهدف سجله كريستيان تيلو في الدقيقة 24، وتعادل الشباب عن طريق يانيك كاراسكو في الدقيقة 59، ليضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين، نجح خلالهما كاراسكو في إحراز هدف الفوز للشباب في الدقيقة 115.

كما تأهل أيضا فريق التعاون عقب فوزه على الوحدة بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي التعاون منير الكجوي، لاعب الوحدة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى، وألفارو ميدران في الدقيقة 11.