أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها أوقعوا الآليات الإسرائيلية المتوغلة بمنطقة جحر الديك شرقي المحافظة الوسطى في "كمين محكم".

وقالت الكتائب إنها دمرت 3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وآلية رابعة حاولت نجدتها، بحسب شبكة "الجزيرة".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده من لواء غفغاتي وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة في غزة.

ويأتي ذلك في وقت اقترف فيه جيش الاحتلال "مجزرة مروعة" جديدة اليوم الثلاثاء بعد أن قصف حيا سكنيا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في مخيم جباليا شمالي غزة، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى سقوط 400 بين شهيد وجريح، وفق حصيلة أولية، مؤكدة أن العدد قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة مستشفى المعمداني، لأن المنطقة التي قصفت كانت "مكتظة بالسكان".

ووصف المتحدث باسم الوزارة في مقابلة مع قناة الجزيرة- الوضع في المستشفى بأنه "كارثي للغاية"، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الضحايا من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن مخيم جباليا تعرّض لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، وإن الاحتلال دمّر حيا سكنيا وسط المخيم بشكل كامل.