الهجرة وغرفة القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل الشباب للعمل

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وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والغرفة التجارية للقاهرة، برتوكول تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الشباب المصري للعمل بالسوق الخارجي والمحلي، بحضور سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقع البروتوكول عن الوزارة إيهاب نصر مساعد الوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وعن غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس الغرفة.

جاء ذلك اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة ونجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة ومنير المصري رئيس شُعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة.

ويأتي ذلك في إطار توفير سبل التكافل الاجتماعي وفرص التدريب والعمل الملائمة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وفى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والمساعي الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري من خلال العمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة وفتح أفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل بالداخل والخارج، وتوفير كل البدائل الايجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما يأتي هذا البروتوكول لتحقيق التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة لتقديم البرامج التنموية التي ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وتستهدف الوزارة والغرفة تحقيق هدف مشترك من خلال شُعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وإيمانًا بدور الغرفة وما تقوم به من تدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج طبقًا لتوجهات الدولة.