حماس تدعو لموقف عربي وإسلامي حاسم لوقف مجازر إسرائيل في غزة

دعت حركة "حماس" مساء اليوم الثلاثاء، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف "حاسم لوقف مجازر الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وألقت الحركة، في بيان، مسئولية ما وصفته بـ"مجزرة" إسرائيل في مخيم جباليا للاجئين على عاتق "كل الدول والحكومات والمنظمات الدَّاعمة لهذا الكيان والمنحازة لعدوانه وإجرامه منذ 25 يوما، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية".

وتساءلت الحركة "متى ستتحرك الضمائر لوقف مسلسل المجازر ولفتح معبر رفح وإدخال الدعم والإغاثة والوقود والمشافي الميدانية لقطاع غزة، وإنقاذ آلاف الأرواح".

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "الجريمة التي وقعت بمخيم جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية بقطاع غزة الذي أنشأته الأمم المتحدة عام 1948م، تعد من أكبر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه على غزة".

وبحسب وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، فإن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عصر اليوم، حيا سكنيا في شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وجرح 400 شخص.

وقبل ذلك قالت مصادر محلية وشهود عيان، إن الطائرات الإسرائيلية دمرت عمارة سكنية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة ما أدى إلى أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى.

كما انتشل مسعفون وعمال إنقاذ 14 شهيدا وعشرات الجرحى إثر قصف إسرائيلي قرب مكتب البريد في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 8525 جراء هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 25 يوما.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن من بين إجمالي الشهداء 3542 طفلا و2187 امرأة والعشرات من الكوادر الصحية وعمال الإنقاذ والصحفيين.

وأعلن عن بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس في مجمع الشفاء الطبي الأكبر في غزة وكذلك المولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع مع نهاية يوم غد الأربعاء.

وطالب القدرة كل الأطراف بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالوقود والأدوية والمستهلكات الطبية لتمكينها من استعادة وظائفها في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى.

كما حث على فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى بشكل عاجل.

يأتي ذلك فيما دخلت قافلة إمدادات إنسانية مكونة من 39 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر تحمل كمية من المستلزمات الطبية والأدوية الطارئة والمياه والمواد الغذائية.

ودخلت 167 شاحنة منذ 21 من الشهر الجاري، دون السماح بإدخال الوقود الذي تشتد الحاجة إليه لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية في ظل أزمة انقطاع الكهرباء بالكامل في القطاع.

وقطعت إسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة الذي يقطنه 3ر2 مليون نسمة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية علما أنها تحاصر القطاع منذ عام 2007.