محافظ الدقهلية يعقد لقاء بأئمة الأوقاف لاستعراض جهود الدولة خلال 9 سنوات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لقاء بعدد من الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية؛ لاستعراض وشرح جهود الدولة المبذولة في جميع القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال 9 سنوات الماضية؛ لتعريف المواطنين بهذه الإنجازات وحقيقة ما يتم على أرض الواقع من مشروعات قومية تخدم المواطنين.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات مديرية الأوقاف.

وأكد المحافظ، أن من أولويات الرئيس السيسي بناء الإنسان المصري من خلال توفير جميع الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطرق والصناعة والزراعة وغيرها من الخدمات.

وأشار المحافظ، إلى أن الأئمة هم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين من خلال المساجد والمنابر وعليكم دور مجتمعي؛ لنقل ما تقوم به الدولة من مشروعات خدمية لهم في جميع القطاعات لكي يكون لديهم علم ومعرفة بكل الجهود المبذولة، من خلال إقامة مشروعات قومية وبنية أساسية في ربوع مصر.

وقال المحافظ، للأئمة والخطباء: "عليكم واجب وطني وديني وهو توعية المواطنين بالحقائق التي تدور داخل مجتمعهم، وما يحاك لوطنهم من مؤامرات الهدف منها النيل من أمن واستقرار مصر؛ لأن الإمام يقع على عاتقه مسئوليات كبيرة لأنه الذي ينشر الحب والتسامح والمحبة بين المواطنين".

واستعرض المحافظ، جهود الدولة بالدقهلية، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت 162 مليار جنيه على جميع القطاعات بالدقهلية منهم 116 مليون جنيه مشاريع قومية، و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في 21 قطاعا منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتى الآن.

وأشار إلى أن ما تم إنفاقه بالدقهلية على القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات، يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها منذ تقسيم مصر إلى محافظات.